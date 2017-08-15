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В ЯНАО в городском суде обнаружили бильярдную
15 август 2017 (17:03)
В Лабытнангском городском суде в Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) бильярдную переделают в совещательную комнату для присяжных. Об этом сообщает ТАСС.
«Помещение, о котором идет речь, ранее использовалось как комната отдыха. В настоящее время проходит реконструкция управлением Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках реализации Федерального закона «О присяжных заседателях», — рассказали в суде.
14 августа Счетная палата установила, что в Лабытнангском городском суде в зале для судебных заседаний площадью 41,1 кв. м. была оборудована бильярдная. При этом им приходилось дополнительно арендовать помещения площадью 148,5 кв. м. у коммерческого банка.Также были выявлены и другие нарушения. Информация о них была направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
«Помещение, о котором идет речь, ранее использовалось как комната отдыха. В настоящее время проходит реконструкция управлением Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках реализации Федерального закона «О присяжных заседателях», — рассказали в суде.
14 августа Счетная палата установила, что в Лабытнангском городском суде в зале для судебных заседаний площадью 41,1 кв. м. была оборудована бильярдная. При этом им приходилось дополнительно арендовать помещения площадью 148,5 кв. м. у коммерческого банка.Также были выявлены и другие нарушения. Информация о них была направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
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