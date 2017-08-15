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В России злоумышленники придумали новый вид спама

В России злоумышленники придумали новый вид спама, который приобретает все большую популярность. Об этом сообщает газета «Известия».



Отмечается, что злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого гудка, в результате чего на телефоне граждан высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. В случае, если абонент перезвонит по этому номеру, на другом конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление.



По данным исследования аналитической компании Telecom Daily, с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян.

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