Дайджест

В России злоумышленники придумали новый вид спама

15 август 2017 (17:02)

В России злоумышленники придумали новый вид спама, который приобретает все большую популярность. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого гудка, в результате чего на телефоне граждан высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. В случае, если абонент перезвонит по этому номеру, на другом конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление.

По данным исследования аналитической компании Telecom Daily, с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян.

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