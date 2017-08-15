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В Индонезии произошло мощное землетрясение

В западной части острова Новая Гвинея (на территории Индонезии) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает портал «Газета.ру».



Эпицентр подземных толчков располагался в 141 км к юго-западу от населенного пункта Абепура. Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 км.



В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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