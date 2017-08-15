Дайджест
Президент Молдавии выступил против введения визового режима с Россией
15 август 2017 (17:02)
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не видит оснований для введения визового режима с Россией, которое обсуждается в парламенте страны. Об этом сообщает газета «Известия».
«Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тыс.», — сказал он.
Отмечается, что возможное введение виз для граждан России обсуждают молдавские депутаты. Об этом изданию сообщили источники в парламенте Молдавии, уточнив, что пока нет окончательного плана по установлению ограничений для россиян.
«Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тыс.», — сказал он.
Отмечается, что возможное введение виз для граждан России обсуждают молдавские депутаты. Об этом изданию сообщили источники в парламенте Молдавии, уточнив, что пока нет окончательного плана по установлению ограничений для россиян.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Президент Молдавии встретится с Рогозиным
- Молдавия не намерена вступать в НАТО
- Додон выбрал кандидатуру нового посла Молдавии в России
- На Украине допустили массовое бегство граждан в Россию
- Большинство жителей Украины не хочет разрывать отношения с Россией
Loading...