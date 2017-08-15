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Президент Молдавии выступил против введения визового режима с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не видит оснований для введения визового режима с Россией, которое обсуждается в парламенте страны. Об этом сообщает газета «Известия».



«Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тыс.», — сказал он.



Отмечается, что возможное введение виз для граждан России обсуждают молдавские депутаты. Об этом изданию сообщили источники в парламенте Молдавии, уточнив, что пока нет окончательного плана по установлению ограничений для россиян.

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