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Суд рассмотрит иск о банкротстве промышленной группы «Генерация»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Промышленная группа «Генерация» (г. Березовский) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 11 августа 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО Банк ВТБ, сумма исковых требований составляет 1 млрд 593 млн 180 тыс. руб.



Напомним, промышленная группа «Генерация» ведет деятельность с 1999 года. Компания является производителем и поставщиком теплоэнергетического, нефтегазового, бурового, нефтехимического оборудования и оборудования для защиты окружающей среды в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

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