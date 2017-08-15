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«Почта России» объяснила сезонностью рост убытка в 1,9 раза
15 август 2017 (16:43)
УрБК, Москва, 15.08.2017. По мнению руководства «Почты России», причиной роста чистого убытка компании в 1,9 раза является сезонность. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
«Убыточность деятельности предприятия характерна для I полугодия в силу сезонности, ежегодно рост деловой активности во II полугодии позволяет добиваться положительных результатов. В текущем году, помимо сезонных колебаний деловой активности, это в первую очередь обусловлено ростом фонда оплаты труда (4 млрд руб.) в результате повышения на 8,5% средней заработной платы работников в I полугодии 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Напомним, чистый убыток ФГУП «Почта России» по РСБУ в I полугодии 2017 года вырос в 1,9 раза и составил 5,453 млрд руб. против 2,929 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.
«Убыточность деятельности предприятия характерна для I полугодия в силу сезонности, ежегодно рост деловой активности во II полугодии позволяет добиваться положительных результатов. В текущем году, помимо сезонных колебаний деловой активности, это в первую очередь обусловлено ростом фонда оплаты труда (4 млрд руб.) в результате повышения на 8,5% средней заработной платы работников в I полугодии 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Напомним, чистый убыток ФГУП «Почта России» по РСБУ в I полугодии 2017 года вырос в 1,9 раза и составил 5,453 млрд руб. против 2,929 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.
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