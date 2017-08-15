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В Челябинской области прошли соревнования по воркауту в рамках чемпионата РМК

УрБК, Челябинск, 15.08.2017. В Челябинской области 11 августа 2017 года прошли отборочные соревнования по воркауту в рамках чемпионата Русской медной компании (РМК) «Улица спорта». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



На воркаут-площадке в Карабаше собрались порядка 15 спортсменов — как начинающих, так и опытных воркаутеров.



«Соревнования проходили по трем дисциплинам: фристайл, троеборье и двоеборье. В троеборье и фристайле турникмены состязались в двух возрастных категориях: спортсмены от 12 до 17 лет работали с собственным весом, старше 18 лет — с утяжелителями. Лучшими атлетами Карабаша стали Семен Бармин (1 место во фристайле в младшей возрастной группе), Тимур Титович (1 место во фристайле в старшей возрастной группе), Михаил Соломонов (1 место в троеборье в младшей возрастной группе), Филипп Сальников (1 место в троеборье в старшей возрастной группе) и Тимур Титович (1 место в двоеборье в старшей возрастной группе). Они сразятся с другими турникменами 10 сентября 2017 года Челябинске», — говорится в сообщении.



В Кыштыме отборочные соревнования по воркауту прошли 13 августа. В них приняли участие полтора десятка спортсменов. Самыми сильными воркаутерами Кыштыма стали Роман Тришин (1 место во фристайле в младшей возрастной группе и в троеборье в младшей возрастной группе), Евгений Чечушков (1 место во фристайле в старшей возрастной группе), Владимир Хлыстов (1 место в троеборье в категории 30+) и Роман Гринив (1 место в двоеборье в старшей возрастной группе).



Победители отборочных соревнований чемпионата РМК «Улица спорта» получили кубки, грамоты и медали, а также путевки в суперфинал чемпионата. Участникам состязаний и болельщикам достались памятные призы и сувениры.



«Следующий отборочный этап чемпионата РМК «Улица спорта» состоится 19 августа в Коркино, а 20 августа атлетов ждут в Первомайском. В Челябинске отборочные этапы состоятся 26 августа в парке КиО Калининского района, 27 августа в парке Тищенко, 2 сентября в школе № 68 и 3 сентября в школе № 3. Суперфинал пройдет в День города Челябинск 10 сентября», — сообщили в РМК.

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