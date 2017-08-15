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Официальный курс долл. США вырос на 12 коп., евро снизился на 29 коп.
15 август 2017 (15:51)
УрБК, Москва, 15.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа. Курс долл. США вырос на 12,76 коп., до 59,92 руб. Курс евро снизился 29,27 коп., до 70,37 руб.
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