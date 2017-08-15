Кризис

Дебиторская задолженность «МРСК Урала» в I полугодии выросла на треть

В «МРСК Урала» прошло заседание совета директоров, на котором был рассмотрен план-график по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.



На 1 июля 2017 года общий объем дебиторской задолженности «МРСК Урала» составил 9,4 млрд руб. Это на 33% выше уровня января 2017 года. Объем просроченной задолженности по итогам I полугодия составил 4,9 млрд руб.



Долги перед «МРСК Урала» сформировали «Роскоммунэнерго», «Новоуральская энергосбытовая компания», «Оборонэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт». Отмечается, что долг последнего вырос на 1 млрд руб. с начала года, долг «Роскоммунэнерго» — почти на 100 млн руб.



По всем контрагентам компания ведет претензионно-исковую работу. В судах рассматривается 169 дел почти на 3,8 млрд руб. По долгам еще на 900 млн руб. готовятся иски. Более 100 млн руб. компания взыскивает в рамках исполнительных производств.

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