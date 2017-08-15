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«Энел Россия» опровергла сообщение о срыве сроков подачи горячей воды в Екатеринбурге
15 август 2017 (15:07)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В ПАО «Энел Россия» опровергли информацию о том, что некоторые микрорайоны Екатеринбурга остаются без горячей воды из-за того, что Среднеуральская ГРЭС не выдерживает заданную нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, в настоящее время Ново-Свердловская ТЭЦ находится на плановом ремонте. Из-за этого с 12 августа без ГВС остаются жители Паркового, Комсомольского, Пионерского микрорайона, Синих Камней, а также Березовского.
Согласно сообщению Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения горячей водой потребителей от Среднеуральской ГРЭС с 14 августа 2017 года станция должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн/час во всем диапазоне нагрузок в соответствии с указанием диспетчера.
«В течение 14-15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО «ЕТК», по расходу теплоносителя и его температуре», — отмечают в пресс-службе представителя «Екатеринбургской теплосетевой компании» («ЕТК»).
Однако, как отмечают в «Энел Россия», компания получила уведомление от ЕТК только вчера, 14 августа 2017 года, а не за два дня, как этого требует действующее соглашение между ПАО «Энел Россия», АО «ЕТК» и ПАО «Т Плюс».
«Согласно действующему соглашению, СУГРЭС должна увеличить объем отпускаемой горячей воды лишь 16 августа, однако электростанция оперативно разворачивает дополнительное оборудование для увеличения производительности водоподготовки и тепловой мощности, планируя выйти на заданные параметры к 22.00 часам 15 августа. В настоящий момент станция обеспечивает расход более 3 000 т/ч.», — говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время Ново-Свердловская ТЭЦ находится на плановом ремонте. Из-за этого с 12 августа без ГВС остаются жители Паркового, Комсомольского, Пионерского микрорайона, Синих Камней, а также Березовского.
Согласно сообщению Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения горячей водой потребителей от Среднеуральской ГРЭС с 14 августа 2017 года станция должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн/час во всем диапазоне нагрузок в соответствии с указанием диспетчера.
«В течение 14-15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО «ЕТК», по расходу теплоносителя и его температуре», — отмечают в пресс-службе представителя «Екатеринбургской теплосетевой компании» («ЕТК»).
Однако, как отмечают в «Энел Россия», компания получила уведомление от ЕТК только вчера, 14 августа 2017 года, а не за два дня, как этого требует действующее соглашение между ПАО «Энел Россия», АО «ЕТК» и ПАО «Т Плюс».
«Согласно действующему соглашению, СУГРЭС должна увеличить объем отпускаемой горячей воды лишь 16 августа, однако электростанция оперативно разворачивает дополнительное оборудование для увеличения производительности водоподготовки и тепловой мощности, планируя выйти на заданные параметры к 22.00 часам 15 августа. В настоящий момент станция обеспечивает расход более 3 000 т/ч.», — говорится в сообщении.
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