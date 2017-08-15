Разморозка небоскреба «Свердловск» не состоялась

В июне 2016 года застройщик в лице «ТВЦ «Европейский» анонсировал разморозку строительства одного из самых известных долгостроев Екатеринбурга — небоскреба «Свердловск» (до 2013 года объект назывался «Призма»). Проект прошел повторную экспертизу, был разработан комплекс технических решений, необходимых для завершения его реализации. Объект предполагалось достроить к 2018-2019 годам. Однако разморозка небоскреба, намеченная на 2016 год, не состоялась. По всей видимости, застройщик не смог решить главную проблему — найти деньги для завершения строительства.Корреспондент ИАА «УралБизнесКонсалтинг» посетил стройплощадку небоскреба «Свердловск». Визуально готовность объекта за последний год никак не изменилась. Известно, что несколько лет назад застройщик обернул долгострой в белую пленку для того, чтобы он выглядел более презентабельно.Как отмечают эксперты, в таком виде продолжение строительства невозможно. Белая пленка мешает завершению фасадных работ, а также не позволяет начать внутреннюю отделку помещений. Поэтому перед разморозкой небоскреба «Свердловск» необходимо в обязательном порядке снять этот декоративный элемент.Также обращает на себя внимание отсутствие рабочих и техники на строительной площадке. Если бы внутри небоскреба велись какие-либо работы, то это было бы заметно сразу. Соответственно, нет никаких сомнений, что строительство объекта в последний год не возобновлялось.Скорее всего, у застройщика просто не оказалось средств для завершения проекта. В текущей экономической ситуации многие свердловские девелоперы испытывают острый дефицит финансов. Кредитные ресурсы стали слишком дорогими, а привлечь серьезные деньги у населения стало затруднительно. Если ТВЦ «Европейский» не мог отыскать средства на достройку небоскреба в относительно стабильные годы, то нет ничего удивительного в том, что он не смог обеспечить финансирование в период кризиса.Отметим, что строительство торгово-делового центра, расположенного на пересечении ул. Челюскинцев — Стрелочников, стартовало еще в 2005 году. Закончить возведение 7-этажной торговой части здания площадью 77 тыс. кв. м. (высота — 31 метр) планировалось в декабре 2007 года, а 37-этажной башни бизнес-центра (высота — 151 метр) — в I квартале 2008 года. Однако пуск неоднократно останавливали сначала из-за отсутствия необходимой разрешительной документации на проведение строительства, а затем по причине недостатка финансирования. В 2013 году 7-этажное здание было сдано в эксплуатацию (в данный момент там работают магазины и находятся офисы), а строительство небоскреба в настоящий момент заморожено. В 2015 году застройщик решил скорректировать концепцию проекта и разместить в этом здании апартаменты. В 2016 году девелопер в очередной раз анонсировал разморозку строительства. Однако планы по завершению проекта снова оказались сорваны.Далеко не все эксперты уверены, что небоскреб после окончания строительства будет востребован на рынке недвижимости Екатеринбурга. Во-первых, первоначальный проект «Свердловска» был разработан 12 лет назад, сейчас он безнадежно устарел. В последние годы девелопер не имеет возможностей внести в него коррективы, потому что «коробка» здания давно готова.Во-вторых, объект имеет серьезные конкурентные недостатки. В частности, далеко не самое лучшее географическое положение. В этом месте сравнительно низкий трафик людей. Во многом это связано с отсутствием пешеходного перехода от вокзала до небоскреба. Кроме того, имеются проблемы с экологией из-за наличия рядом железнодорожного вокзала и Северного автовокзала.В-третьих, сегмент апартаментов, на который делает ставку застройщик, является одним из самых проблемных в сфере недвижимости. Спрос на этот продукт в Екатеринбурге упал глубже, чем на стандартное жилье. Это привело к тому, что многие девелоперы, которые раньше делали ставку на развитие этого формата, полностью отказались от строительства апартаментов.Все эти факторы могли повлиять на решение застройщика не размораживать стройку «Свердловска». Очевидно, что шансы на окончание строительства объекта резко повысятся только после кардинального улучшения экономической ситуации в стране, которое приведет к увеличению числа сделок купли-продажи на рынке коммерческой недвижимости и повышению платежеспособности девелопера.