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«МегаФон» направил жалобу на ФАС в суд из-за требования отменить внутрисетевой роуминг
15 август 2017 (14:50)
УрБК, Москва, 15.08.2017. «МегаФон» направил исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предписала операторам связи устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Отправили заявление вчера вечером в программе kad.arbitr.ru. Ждем подтверждения о получении», — сообщил представитель оператора.
Отметим, что накануне «МегаФон» анонсировал обращение в суд с жалобой на ФАС. Как заявили в компании, исполнить предупреждение антимонопольной службы невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.
«Отправили заявление вчера вечером в программе kad.arbitr.ru. Ждем подтверждения о получении», — сообщил представитель оператора.
Отметим, что накануне «МегаФон» анонсировал обращение в суд с жалобой на ФАС. Как заявили в компании, исполнить предупреждение антимонопольной службы невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.
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