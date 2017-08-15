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Группа ЧТПЗ реализует в Первоуральске профориентационный проект для школьников

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Специалисты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» запустили профориентационный проект «ПрофМеталлКлуб» на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» в Первоуральске.



«Участие в нем примут отдыхающие летней смены в возрасте от 11 до 16 лет. Проект реализуется в рамках комплексной программы губернатора Свердловской области «Уральская инженерная школа», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Мероприятия «ПрофМеталлКлуб» направлены на развитие у подростков инженерно-конструкторского и пространственного мышления, технических способностей, навыков командного взаимодействия и логики. За две недели пять команд из 50 участников соберут экологически чистый вид транспорта Pipe Car, действующий по принципу веломобиля. Основу каркаса составят трубы.



«Все участники «ПрофМеталлКлуба» успешно справились с первым этапом проекта — разработкой эскиза — и перешли ко второму — непосредственной сборке транспорта, — сообщила начальник управления по реализации проекта «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева. — Конструируемые детьми механизмы будут иметь одинаковый корпус, но разный внешний облик. В ходе реализации проекта ребята освоят простейшие слесарные операции, познакомятся с инструментами. Работа будет проходить под чутким руководством преподавателей образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и участников Ассоциации выпускников».



Помимо сборки автомобиля воспитанники занимаются с преподавателями корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» в кружках и секциях по инженерной графике, прототипированию, металлообработке и робототехнике. Во время профориентационной смены школьники посетят Образовательный центр Группы ЧТПЗ. Всего смена охватит 400 детей из разных регионов Уральского федерального округа.

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