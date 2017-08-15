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В Екатеринбурге суд продлил срок конкурсного производства «Центра малоэтажного строительства»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области продлил срок конкурсного производства в рамках дела о банкротстве ООО «Центр малоэтажного строительства» (принадлежит Корпорации развития Среднего Урала). Об этом говорится в материалах суда.



Процедуру продлили на срок 6 месяцев — до 9 февраля 2017 года.



Отметим, что «Центр малоэтажного строительства» был признан банкротом в августе 2016 года.

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