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В Екатеринбурге суд продлил срок конкурсного производства «Центра малоэтажного строительства»

15 август 2017 (14:09)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области продлил срок конкурсного производства в рамках дела о банкротстве ООО «Центр малоэтажного строительства» (принадлежит Корпорации развития Среднего Урала). Об этом говорится в материалах суда.

Процедуру продлили на срок 6 месяцев — до 9 февраля 2017 года.

Отметим, что «Центр малоэтажного строительства» был признан банкротом в августе 2016 года.

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