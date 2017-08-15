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ЦБ разместил купонные облигации на сумму 150 млрд рублей
15 август 2017 (13:47)
УрБК, Москва, 15.08.2017. Банк России разместил первый выпуск купонных облигаций на сумму 150 млрд руб. по номинальной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Объем спроса превысил 173 млрд руб., цена отсечения — 100% от номинала.
Отметим, что ЦБ в июле анонсировал размещение 15 августа первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) на 150 млрд руб. с погашением 15 ноября 2017 года.
Объем спроса превысил 173 млрд руб., цена отсечения — 100% от номинала.
Отметим, что ЦБ в июле анонсировал размещение 15 августа первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) на 150 млрд руб. с погашением 15 ноября 2017 года.
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