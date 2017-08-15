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Участники московского интернет-проекта посетили Академический район Екатеринбурга
15 август 2017 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Ведущие канала Youtube о рынке недвижимости «Хочуквартиру» в рамках аналитического тура по новостройкам России посетили строящиеся районы Екатеринбурга, в том числе Академический. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Видеоблогеры отметили грамотный и комплексный подход крупнейших местных застройщиков в строительстве и создании городской среды в целом и рекомендовали столичным девелоперам принять на вооружение некоторые «фишки» местных компаний.
По совету министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, в первую очередь видеоблогеры обратили внимание на проект комплексного освоения территории «Академический», который реализует АО «РСГ-Академическое» (входит в федеральную ГК «КОРТРОС»).
«Удивили нас примеры технического оснащения домов. Несмотря на то, что это жилье комфорт-класса, здесь используются многие технологии, больше характерные для проектов более высокого ценового уровня — бизнес и «премиум». В частности, такие уникальные «фишки», как системы теплых полов, индивидуальные системы приточной вентиляции и прочее. Еще одним неожиданным преимуществом проекта оказалась нехарактерная для недвижимости массового сегмента централизованная система видеонаблюдения. И, конечно, впечатлила организация общественного пространства, отсутствие заборов и уровень развития социальной инфраструктуры — школы, детские сады, спортивные площадки — все это в районе уже есть и продолжает строиться», — рассказал ведущий проекта #хочуквартиру Никита Журавлев.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Видеоблогеры отметили грамотный и комплексный подход крупнейших местных застройщиков в строительстве и создании городской среды в целом и рекомендовали столичным девелоперам принять на вооружение некоторые «фишки» местных компаний.
По совету министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, в первую очередь видеоблогеры обратили внимание на проект комплексного освоения территории «Академический», который реализует АО «РСГ-Академическое» (входит в федеральную ГК «КОРТРОС»).
«Удивили нас примеры технического оснащения домов. Несмотря на то, что это жилье комфорт-класса, здесь используются многие технологии, больше характерные для проектов более высокого ценового уровня — бизнес и «премиум». В частности, такие уникальные «фишки», как системы теплых полов, индивидуальные системы приточной вентиляции и прочее. Еще одним неожиданным преимуществом проекта оказалась нехарактерная для недвижимости массового сегмента централизованная система видеонаблюдения. И, конечно, впечатлила организация общественного пространства, отсутствие заборов и уровень развития социальной инфраструктуры — школы, детские сады, спортивные площадки — все это в районе уже есть и продолжает строиться», — рассказал ведущий проекта #хочуквартиру Никита Журавлев.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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