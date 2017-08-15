Дайджест
В Подмосковье задержали предполагаемых террористов
15 август 2017 (13:05)
В Подмосковье задержаны члены террористической группы, которая планировала устроить взрывы в Москве. Об этом сообщили в ФСБ России. Об этом сообщает ТАСС.
Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным спецслужбы, куратором боевиков является эмиссар «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), он задержан. Также задержаны два террориста-смертника и специалист по изготовлению взрывных устройств.
В ФСБ уточнили, что в состав группы входил один россиянин и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что подготовка терактов была организована находящимися в Сирии членами ИГ — Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. Последний, как указали в спецслужбе, является руководителем школы подрывников «Исламского государства».
Помимо этого, в рамках спецоперации в Подмосковье была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных бомб.
Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным спецслужбы, куратором боевиков является эмиссар «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), он задержан. Также задержаны два террориста-смертника и специалист по изготовлению взрывных устройств.
В ФСБ уточнили, что в состав группы входил один россиянин и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что подготовка терактов была организована находящимися в Сирии членами ИГ — Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. Последний, как указали в спецслужбе, является руководителем школы подрывников «Исламского государства».
Помимо этого, в рамках спецоперации в Подмосковье была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных бомб.
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