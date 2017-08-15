Дайджест
Билл Гейтс направил на благотворительность 4,6 млрд долл. США
15 август 2017 (13:04)
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на благотворительные цели акции своей компании на сумму 4,6 млрд долл. США. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, это стало самым крупным пожертвованием Гейтса с 2000 года, когда он отдал на благотворительные цели 5,1 млрд долл. Начиная с 1994 года, Гейтс пожертвовал на благотворительные цели порядка 35 млрд долл.
Bloomberg не называет компанию, которая получила средства, но отмечает, что чаще всего миллиардер спонсирует благотворительный фонд, который принадлежит ему самому и его супруге.
Как отмечается, это стало самым крупным пожертвованием Гейтса с 2000 года, когда он отдал на благотворительные цели 5,1 млрд долл. Начиная с 1994 года, Гейтс пожертвовал на благотворительные цели порядка 35 млрд долл.
Bloomberg не называет компанию, которая получила средства, но отмечает, что чаще всего миллиардер спонсирует благотворительный фонд, который принадлежит ему самому и его супруге.
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