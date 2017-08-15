Дайджест
Познер назвал провальным свое интервью со Шнуровым
15 август 2017 (13:04)
Телеведущий Владимир Познер признался в том, что считает свое интервью с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым провальным. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции Baltkom.
«(Шнуров) оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!», — рассказал телеведущий.
Познер указал, что знает о том, что Шнуров посчитал свое времяпрепровождение в его передаче скучным.
«Но чем он мог взять меня на эфире — матом? Нет. Он провалил это интервью. Я ничего не узнал, ничего!» — добавил журналист.
«(Шнуров) оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!», — рассказал телеведущий.
Познер указал, что знает о том, что Шнуров посчитал свое времяпрепровождение в его передаче скучным.
«Но чем он мог взять меня на эфире — матом? Нет. Он провалил это интервью. Я ничего не узнал, ничего!» — добавил журналист.
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