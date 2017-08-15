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В Ираке погибли американские солдаты

В Ираке в результате ошибочного артиллерийского обстрела погибли два американских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг. Об этом сообщает Reuters.



Он отметил, что 13 августа артиллерийская установка войск коалиции вела огонь по минометным позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В этот момент произошла «нештатная ситуация», детали которой Мэннинг раскрыть отказался. Также он указал, что в результате инцидента пострадали еще пятеро американских военных.

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