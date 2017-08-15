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Чистый убыток «Почты России» по РБСУ в I полугодии увеличился в 1,9 раза
15 август 2017 (13:01)
УрБК, Москва, 15.08.2017. Чистый убыток ФГУП «Почта России» по РСБУ в I полугодии 2017 года вырос в 1,9 раза и составил 5,453 млрд руб. против 2,929 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные оператора.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в первом полугодии 2017 года увеличилась на 6,1% и составила 80,848 млрд руб.
Валовая прибыль составила 398,067 млн руб., снизившись в 7,7 раза.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2017 года увеличились в 1,4 раза по сравнению с началом года — до 52,675 млрд руб., краткосрочные — снизились в 1,6 раза, до 115,578 млрд руб.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ФГУП «Почта России» по РСБУ в 2016 году составила 1,734 млрд руб., что на 9,9% больше, чем в 2015 году (1,578 млрд руб.).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в первом полугодии 2017 года увеличилась на 6,1% и составила 80,848 млрд руб.
Валовая прибыль составила 398,067 млн руб., снизившись в 7,7 раза.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2017 года увеличились в 1,4 раза по сравнению с началом года — до 52,675 млрд руб., краткосрочные — снизились в 1,6 раза, до 115,578 млрд руб.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ФГУП «Почта России» по РСБУ в 2016 году составила 1,734 млрд руб., что на 9,9% больше, чем в 2015 году (1,578 млрд руб.).
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