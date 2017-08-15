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ФСК ЕЭС установит более 600 многочастотных гасителей вибрации в ХМАО
15 август 2017 (12:19)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу ПАО «Россети») начала установку 622 многочастотных гасителей вибрации на линиях электропередачи в Нижневартовском энергорайоне Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
«В августе энергетики установят 228 гасителей вибрации на линии 220 кВ «Белозерная — Компрессорная». Новые устройства российского производства имеют более широкий диапазон частоты гашения колебаний, а узел крепления со спиральной арматурой не дает гасителю смещаться. В результате риск повреждения провода под воздействием ветра значительно снижается», — говорится в сообщении.
В 2017 году ФСК в Западной Сибири запланировала установить порядка 4 тыс. гасителей вибрации на 92 линиях электропередачи классом напряжения 220-500 кВ.
«В августе энергетики установят 228 гасителей вибрации на линии 220 кВ «Белозерная — Компрессорная». Новые устройства российского производства имеют более широкий диапазон частоты гашения колебаний, а узел крепления со спиральной арматурой не дает гасителю смещаться. В результате риск повреждения провода под воздействием ветра значительно снижается», — говорится в сообщении.
В 2017 году ФСК в Западной Сибири запланировала установить порядка 4 тыс. гасителей вибрации на 92 линиях электропередачи классом напряжения 220-500 кВ.
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