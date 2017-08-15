Новости дня

Заявление ЦБ о банкротстве банка «Югра» рассмотрят 27 октября

УрБК, Москва, 15.08.2017. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября 2017 года рассмотрение обоснованности заявления Банка России, требующего признать банкротом банк «Югра». Об этом сообщает «Прайм».



Заявление регулятора поступило в арбитраж 7 августа. ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у «Югры». Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам.



Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение «Югрой» введенных ограничений.



Бывший президент банка Алексей Нефедов ранее заявил, что причины отзыва лицензии, указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент кредитной организации будут отстаивать свои права в суде.



Банк «Югра» еще до отзыва лицензии подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Суд зарегистрировал заявление 25 июля.



Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: