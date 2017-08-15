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Заявление ЦБ о банкротстве банка «Югра» рассмотрят 27 октября
15 август 2017 (11:23)
УрБК, Москва, 15.08.2017. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября 2017 года рассмотрение обоснованности заявления Банка России, требующего признать банкротом банк «Югра». Об этом сообщает «Прайм».
Заявление регулятора поступило в арбитраж 7 августа. ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у «Югры». Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам.
Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение «Югрой» введенных ограничений.
Бывший президент банка Алексей Нефедов ранее заявил, что причины отзыва лицензии, указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент кредитной организации будут отстаивать свои права в суде.
Банк «Югра» еще до отзыва лицензии подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Суд зарегистрировал заявление 25 июля.
Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.
Заявление регулятора поступило в арбитраж 7 августа. ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у «Югры». Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам.
Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение «Югрой» введенных ограничений.
Бывший президент банка Алексей Нефедов ранее заявил, что причины отзыва лицензии, указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент кредитной организации будут отстаивать свои права в суде.
Банк «Югра» еще до отзыва лицензии подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Суд зарегистрировал заявление 25 июля.
Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.
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