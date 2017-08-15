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Екатеринбуржец отсудил более 100 тыс. рублей за некачественный ремонт iPhone 6

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурга, взыскавшего с сервисной службы в пользу жителя уральской столицы более 100 тыс. руб. за некачественный ремонт iPhone 6. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Как установлено в ходе разбирательства, в декабре 2015 года екатеринбуржец купил в ООО «Евросеть-Ритейл» жене подарок — смартфон Apple iPhone 6 16GB Space Gray. Покупка обошлась ему в 46 тыс. 996 руб., не считая процентов за пользование кредитом — 12 тыс. 130 руб. Через несколько месяцев супруга обратилась в магазин с просьбой починить разбитый экран. За эту услугу с нее взяли 5 тыс. 300 руб.



Вскоре женщина обнаружила, что у телефона перестала работать функция «сканер отпечатка пальца», и отнесла аппарат в сервис на диагностику. После манипуляций в сервисе смартфон и вовсе перестал включаться.



«Решением проблемы занялся муж. Он предложил специалистам сервиса провести независимую экспертизу, чтобы установить причину неисправности, но те отказались. Тогда мужчина сделал это самостоятельно. Через несколько дней он получил на руки заключение экспертов, согласно которому причиной поломки смартфона стала неисправность системной платы, возникшая в результате ремонта ненадлежащего качества. На претензию покупателя с просьбой возместить стоимость смартфона и убытки в магазине не отреагировали», — рассказали в пресс-службе.



В итоге гражданин обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к индивидуальному предпринимателю Колосовой И. А. о защите прав потребителя. Суд удовлетворил требования истца частично. С ответчика было взыскано 102 тыс. 534 руб., в том числе 59 тыс. 126 руб. — убытки, 2 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 29 тыс. 563 руб. — штраф, 9 тыс. 572 руб. — судебные расходы, 2 тыс. 273 руб. — госпошлина.



Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, телефон сломался из-за неправильной эксплуатации его владельцем. Судебная коллегия отклонила этот довод, так как он не был подтвержден доказательствами. К тому же материалы дела содержали письменные пояснения ответчика о проведении им паяльных работ.



В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

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