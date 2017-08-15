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Свердловские власти через суд пытаются расторгнуть договор земельной аренды с предприятием «Аргус»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Департамент лесного хозяйства Свердловской области подал в суд на ООО «Аргус СФК» и ЗАО «Аргус СФК». Об этом говорится в материалах арбитражного суда.



Истец требует расторгнуть договор аренды лесного участка площадью 270,5 тыс. га в Сотринском лесничестве, который был заключен в ноябре 2009 года.



Ранее департамент лесного хозяйства неоднократно обращался в суд из-за невыплаты аренды или нарушения условий договора (компания не очищала места рубки деревьев). В начале года суд частично удовлетворил иск департамента от сентября 2015 года о взыскании долгов, сформированных в результате перерасчета арендной платы.



Отметим, что ООО «Аргус СФК» зарегистрировано в мае 2009 года. Это лесоперерабатывающее предприятие в поселке Восточный в Серовском районе Свердловской области. В списке совладельцев числятся родственники экс-губернатора Александра Мишарина — Анастасия Мишарина (25%) и Андрей Мишарин (5%).

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