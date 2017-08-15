Новости дня
Свердловские власти через суд пытаются расторгнуть договор земельной аренды с предприятием «Аргус»
15 август 2017 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Департамент лесного хозяйства Свердловской области подал в суд на ООО «Аргус СФК» и ЗАО «Аргус СФК». Об этом говорится в материалах арбитражного суда.
Истец требует расторгнуть договор аренды лесного участка площадью 270,5 тыс. га в Сотринском лесничестве, который был заключен в ноябре 2009 года.
Ранее департамент лесного хозяйства неоднократно обращался в суд из-за невыплаты аренды или нарушения условий договора (компания не очищала места рубки деревьев). В начале года суд частично удовлетворил иск департамента от сентября 2015 года о взыскании долгов, сформированных в результате перерасчета арендной платы.
Отметим, что ООО «Аргус СФК» зарегистрировано в мае 2009 года. Это лесоперерабатывающее предприятие в поселке Восточный в Серовском районе Свердловской области. В списке совладельцев числятся родственники экс-губернатора Александра Мишарина — Анастасия Мишарина (25%) и Андрей Мишарин (5%).
Истец требует расторгнуть договор аренды лесного участка площадью 270,5 тыс. га в Сотринском лесничестве, который был заключен в ноябре 2009 года.
Ранее департамент лесного хозяйства неоднократно обращался в суд из-за невыплаты аренды или нарушения условий договора (компания не очищала места рубки деревьев). В начале года суд частично удовлетворил иск департамента от сентября 2015 года о взыскании долгов, сформированных в результате перерасчета арендной платы.
Отметим, что ООО «Аргус СФК» зарегистрировано в мае 2009 года. Это лесоперерабатывающее предприятие в поселке Восточный в Серовском районе Свердловской области. В списке совладельцев числятся родственники экс-губернатора Александра Мишарина — Анастасия Мишарина (25%) и Андрей Мишарин (5%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Аргус СФК»
- Суд обязал компанию «Галиаскар» снести построенную ею гостиницу на границе Европы и Азии
- В Свердловской области горел завод «Аргус СФК»
- Свердловский бюджет пополнился почти на 25 млн рублей за счет продажи лесных участков
- Департамент лесного хозяйства Свердловской области расторг договоры аренды участков ООО «Маяк» и ООО «ГринЛес» из-за долгов
Loading...