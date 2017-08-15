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В I полугодии продажи автомобилей с пробегом на Среднем Урале сократились на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В I полугодии 2017 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области сократились на 500 ед. или 0,6% в годовом выражении. Об этом сообщает агентство «Автостат».



Всего за январь-июнь этого года на Среднем Урале продали 72,7 тыс. автомобилей с пробегом, это 2,9% от рынка подержанных авто России.



Согласно исследованию, за январь-июнь 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 492,5 тыс. ед. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%.

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