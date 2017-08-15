Новости дня
В I полугодии продажи автомобилей с пробегом на Среднем Урале сократились на 0,6%
15 август 2017 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В I полугодии 2017 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области сократились на 500 ед. или 0,6% в годовом выражении. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Всего за январь-июнь этого года на Среднем Урале продали 72,7 тыс. автомобилей с пробегом, это 2,9% от рынка подержанных авто России.
Согласно исследованию, за январь-июнь 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 492,5 тыс. ед. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%.
Всего за январь-июнь этого года на Среднем Урале продали 72,7 тыс. автомобилей с пробегом, это 2,9% от рынка подержанных авто России.
Согласно исследованию, за январь-июнь 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 492,5 тыс. ед. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%
- За пять месяцев 2017 года в УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%
- За I квартал продажи грузовиков с пробегом сократились на 18,7%
- За I квартал продажи грузовиков с пробегом сократились на 18,7%
- За первые два месяца 2017 года в Свердловской области продажи подержанных автомобилей снизились на 22%
Loading...