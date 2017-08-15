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Ввод жилья в Свердловской области в январе-июле 2017 года сократился на 14,2%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В январе-июле 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 866,7 тыс. кв. м. жилья, что на 14,2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В июле 2017 года на Среднем Урале ввели 153,8 тыс. кв .м. жилья. Это в 1,7 раза выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 59,2 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (+13,1%).

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