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Судебных приставов могут наделить правом административного расследования деятельности коллекторов

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Минюст России разрабатывает законопроект, согласно которому судебные приставы получат возможность проведения административного расследования до направления материалов дела в суд. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных и правовых актов.



«Законопроект направлен на устранение препятствий в реализации полномочий судебных приставов-исполнителей, а также на создание дополнительных условий для обеспечения принципов неотвратимости административного наказания и проведения объективного расследования административного правонарушения», — говорится в документе.



Расследования будут проводиться по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.



Напомним, контроль за деятельностью коллекторских агентств передан Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России с начала 2017 года.

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