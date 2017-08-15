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Движение по улице Татищева в Екатеринбурге откроют ко Дню города

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Администрация Екатеринбурга пообещала открыть движение по улице Татищева ко Дню города, 19 августа 2017 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, игры которого пройдут и в Екатеринбурге, проспект Ленина строители соединили с улицей Татищева. Дорожники провели работы по прокладке дорожного полотна, тротуаров, трамвайной линии», — говорится в сообщении.



Тем не менее ориентировочный срок открытия улицы Татищева в проектном варианте (две проезжих части и шесть полос движения) — октябрь 2017 года. Ко Дню города для автомобилистов будет доступна одна проезжая часть (по четной стороне улицы) — три полосы движения из центра города, на участке от Репина до Красноуральской.

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