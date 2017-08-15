Новости дня

На Людиновском тепловозостроительном заводе обсудили перспективы модернизации тепловоза ТЭМ14

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. На Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») состоялось техническое совещание, на котором обсуждались перспективы модернизации тепловоза ТЭМ14.



Как сообщает пресс-служба Группы Синара, в мероприятии приняли участие представители дирекции тяги РЖД — машинисты тепловозов Северной, Московской, Приволжской, Юго-Восточной и Свердловской железных дорог, где эксплуатируются двухдизельные маневрово-вывозные тепловозы с электропередачей серии ТЭМ14 производства ЛТЗ.



«Опытный образец тепловоза ТЭМ14 был изготовлен на ЛТЗ в июле 2011 года, с 2013 года локомотив выпускается серийно. С целью повышения эксплуатационных характеристик машины конструкторы Центра инновационного развития СТМ постоянно внедряют новые инженерные решения. Особое внимание при этом уделяется техническим предложениям машинистов. Совместная работа над улучшениями позволяет добиваться более высоких технических и эксплуатационных характеристик локомотива», — говорится в сообщении.



Сегодня в локомотивном парке РЖД находится уже 80 локомотивов ТЭМ14. «Все предложения эксплуатантов конструкторы и технологи всегда детально изучают и учитывают при дальнейшей модернизации тепловоза. За время эксплуатации машины внесено уже более 1 200 изменений в документацию, за счет которых достигнута более высокая эффективность эксплуатационных характеристик локомотива. Так, усовершенствованы дизель-генератор с турбокомпрессором, доработано программное обеспечение запуска дизелей в автоматическом и ручном режимах, модернизирована охлаждающая система.



«Такой подход позволяет заводу сформировать новые технические требования в адрес поставщиков комплектующих узлов и деталей локомотива», — отметил на совещании технический директор ЛТЗ Игорь Сениченков.



По итогам технического совещания составлен протокол, в который стороны внесли все предложения машинистов железнодорожных депо по совершенствованию конструкции тепловоза ТЭМ14.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: