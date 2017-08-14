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Роспотребнадзор выписал штрафов на 5,8 млн рублей из-за некачественной питьевой воды на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Более половины водопроводов Свердловской области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Также в пробах питьевой воды обнаружены хлорорганические соединения и остаточный алюминий.



«В восточных районах области население использует подземные водоисточники, в которых регистрируются повышенные уровни содержания в питьевой воде бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. В некоторых подземных источниках питьевой воды наблюдается избыток солей кальция и повышенная жесткость», — отмечают в надзорном ведомстве.



За полгода в связи с выявленными нарушениями в сфере контроля качества питьевой воды инспекторы Роспотребнадзора наложили 468 штрафов на общую сумму 5 млн 826,7 тыс. руб., направили в органы местного самоуправления 238 предложений улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, а также направили 8 исков в суд с требованием выполнять санитарное законодательство.



Всего на территории Свердловской области эксплуатируется 1 335 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 44 из которых поверхностные, остальные 1 291 — подземные. Поверхностные водоисточники обеспечивают около 2,5 млн жителей (57,6% населения), подземные источники — более 1,5 млн жителей (37,2% населения).



Кроме источников централизованного водоснабжения в регионе эксплуатируется 2 098 источников нецентрализованного водоснабжения, 1 181 из которых расположен в сельской местности. Они обеспечивают водой около 225 тыс. человек (5,2% населения).

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