Кризис

В Свердловской области удельный вес забракованных кондитерских изделий вырос в 2,6 раза

В I полугодии 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 1 тыс. 410 кг кондитерских изделий, забраковано 750 кг продукции (53,1%, в I полугодии 2016 года — 20,6%). Таким образом, удельный вес забракованных изделий увеличился в 2,6 раза, сообщает пресс-служба ведомства.



При этом 97,3% из всех забракованных изделий были изготовлены с нарушением правил маркировки, 12% — с истекшим сроком годности, 1,53% не соответствовали требованиям нормативных документов.



В рамках проведенных в I полугодии проверок исследовано 77 проб кондитерских изделий, 14 из которых не соответствовали требованиям нормативных документов (18,2%). Из 55 исследованных на бактериологические показатели (дрожжи, плесени, бактерии группы кишечной палочки (колиформы), золотистый стафилококк) было забраковано 12,7% проб (большинство из них — это кремовые кондитерские изделия, отобранные в розничной сети). 20 проб исследованы на физико-химические показатели: 12,5% забраковано по заниженному содержанию молочного жира (в молочном шоколаде).



Удельный вес забракованных хлебобулочных изделий увеличился в 1,3 раза. За I полугодие 2017 года проверено 1 тыс. 032 кг продукции, забраковано 240 кг (23,1%, за аналогичный период 2016 года — 17,6 %). Из них 97,7% — из-за нарушений правил маркировки, 0,1% продукции оказалась фальсифицированной, 2,1% — с истекшим сроком годности.



В рамках проведенных проверок исследовано 99 проб хлебобулочных изделий, из них признаны не соответствующими требованиям нормативных документов по физико-химическим и бактериологическим показателям (содержание массовой доли жира, БГКП (колиформы), КМАФАнМ) 9 проб (9,1%).



По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования, в том числе в рамках федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

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