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Нападающий «Челси» раскритиковал главного тренера

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста упрекнул главного тренера команды Антонио Конте в отсутствии харизмы. Об этом сообщает Daily Mail.



«Я уважаю его как великолепного тренера. Он проделал отличную работу, и я это вижу, но уважать его как человека — нет. Он не из тех наставников, что близко подпускают к себе игроков. Он очень отстраненный. У него нет харизмы», — заявил Коста.



По словам испанского форварда, Конте не желает работать с ним, о чем сообщил ему в СМС-сообщении, а клуб относится к нему «как к преступнику».



В июне сообщалось, что Коста займется поисками другой команды из-за плохих взаимоотношений с итальянским наставником.

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