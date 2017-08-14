Дайджест

Нападающий «Челси» раскритиковал главного тренера

14 август 2017 (17:50)

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста упрекнул главного тренера команды Антонио Конте в отсутствии харизмы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я уважаю его как великолепного тренера. Он проделал отличную работу, и я это вижу, но уважать его как человека — нет. Он не из тех наставников, что близко подпускают к себе игроков. Он очень отстраненный. У него нет харизмы», — заявил Коста.

По словам испанского форварда, Конте не желает работать с ним, о чем сообщил ему в СМС-сообщении, а клуб относится к нему «как к преступнику».

В июне сообщалось, что Коста займется поисками другой команды из-за плохих взаимоотношений с итальянским наставником.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...