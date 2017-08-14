Дайджест
Нападающий «Челси» раскритиковал главного тренера
14 август 2017 (17:50)
Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста упрекнул главного тренера команды Антонио Конте в отсутствии харизмы. Об этом сообщает Daily Mail.
«Я уважаю его как великолепного тренера. Он проделал отличную работу, и я это вижу, но уважать его как человека — нет. Он не из тех наставников, что близко подпускают к себе игроков. Он очень отстраненный. У него нет харизмы», — заявил Коста.
По словам испанского форварда, Конте не желает работать с ним, о чем сообщил ему в СМС-сообщении, а клуб относится к нему «как к преступнику».
В июне сообщалось, что Коста займется поисками другой команды из-за плохих взаимоотношений с итальянским наставником.
«Я уважаю его как великолепного тренера. Он проделал отличную работу, и я это вижу, но уважать его как человека — нет. Он не из тех наставников, что близко подпускают к себе игроков. Он очень отстраненный. У него нет харизмы», — заявил Коста.
По словам испанского форварда, Конте не желает работать с ним, о чем сообщил ему в СМС-сообщении, а клуб относится к нему «как к преступнику».
В июне сообщалось, что Коста займется поисками другой команды из-за плохих взаимоотношений с итальянским наставником.
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