Дайджест
В Хабаровске осудили вербовщика «Джебхат ан-Нусры»
14 август 2017 (17:50)
Жителя Хабаровска, который занимался вербовкой в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), осужден на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Восточному военному округу.
«Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Российской Федерации Рымарева И.Д. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ «содействие террористической деятельности», и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб», — отметили в службе.
«Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Российской Федерации Рымарева И.Д. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ «содействие террористической деятельности», и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб», — отметили в службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Рыбаков из КНДР посадили за нападение на россиян
- За незаконную вырубку леса суд приговорил мужчину к 5 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей
- Суд приговорил полковника Леонида Хабарова к 4,5 годам лишения свободы
- Бывший начальник ОБЭП УВД по Каменску-Уральскому Дмитрий Багаев приговорен к 2 годам лишения свободы за мошенничество
- Пермский инкассатор Александрии Шурман получил 8 лет строго режима
Loading...