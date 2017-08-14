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В Хабаровске осудили вербовщика «Джебхат ан-Нусры»

Жителя Хабаровска, который занимался вербовкой в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), осужден на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Восточному военному округу.



«Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Российской Федерации Рымарева И.Д. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ «содействие террористической деятельности», и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб», — отметили в службе.

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