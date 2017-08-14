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В Польше вырубят Беловежскую пущу

В Польше собираются вырубить находящуюся на территории страны часть Беловежской пущи. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.



Как отмечает агентство, на территории леса собрались сотни людей, протестующих против вырубки. Беловежская пуща является одним из последних первобытных реликтовых лесов в Европе и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.



Сообщается, что правительство настаивает на вырубке для борьбы с распространением жуков-короедов.

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