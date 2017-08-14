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«МегаФон» направит иск против ФАС из-за претензий по роумингу

УрБК, Москва, 14.08.2017. Российский оператор «МегаФон» намерен направить в суд исковое заявление после требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить внутрисетевой роуминг, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Позиция «МегаФона» не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд», — сообщили в пресс-службе.



3 августа 2017 года ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2. Параллельно ФАС указала операторам в срок до 13 августа выровнять цены во внутрисетевом роуминге.

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