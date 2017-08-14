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«МегаФон» направит иск против ФАС из-за претензий по роумингу
14 август 2017 (17:45)
УрБК, Москва, 14.08.2017. Российский оператор «МегаФон» намерен направить в суд исковое заявление после требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить внутрисетевой роуминг, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Позиция «МегаФона» не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд», — сообщили в пресс-службе.
3 августа 2017 года ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2. Параллельно ФАС указала операторам в срок до 13 августа выровнять цены во внутрисетевом роуминге.
«Позиция «МегаФона» не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд», — сообщили в пресс-службе.
3 августа 2017 года ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2. Параллельно ФАС указала операторам в срок до 13 августа выровнять цены во внутрисетевом роуминге.
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