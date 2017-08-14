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Свердловский облсуд оставил без изменения приговор похитителям 28 тыс. тонн глинозема с БАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Свердловский областной суд оставил без изменения приговор Краснотурьинского городского суда от 5 декабря 2016 года по краже глинозема с Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в состав ОК «РУСАЛ»). Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Напомним, в совершении хищения более 28 тыс. т глинозема на общую сумму свыше 346 млн руб. были признаны виновными жители Свердловской области — Юрий Дубовицкий, Юрий Баканин, Алексей Новиков и Игорь Мухамеджанов. В 2010-2013 годы в составе организованной группы граждане вывозили с предприятия глинозем под видом известкового порошка и продавали по ценам ниже рыночных.



Суд назначил Юрию Дубовицкому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. руб., Юрию Баканину — 9 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., Алексею Новикову — 7 лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Игорю Мухамеджанову — 5 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб.



Кроме того, с подсудимых солидарно в пользу потерпевшей стороны взыскан ущерб в размере свыше 345,1 млн руб.

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