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Уголовное дело в отношении владельца автосалона Fresh-Motors в Екатеринбурге направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области направили в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве владельца автосалона Fresh-Motors (ООО «АвтоЭлита») Андрея Насонова.



«По версии следствия, в период с сентября 2014 года по март 2015 года мужчина 1984 года рождения заключал с жителями Екатеринбурга и близлежащих городов договоры на реализацию транспортных средств. Сотрудники фирмы, принадлежащей обвиняемому, предлагали гражданам чрезвычайно выгодные условия, уверяя, что продажей будут заниматься профессиональные менеджеры, саму технику выставят на торговых площадках ведущих авторынков региона и продадут в кратчайший срок по максимально выгодной цене», — сообщает пресс-служба ведомства.



Но в агентском договоре было много нюансов. Один из пунктов гласил, что деньги от продажи машины собственник мог получить только по истечении 12 банковских дней после дня продажи его автомобиля и только безналичным способом. При этом менеджеры фирмы требовали после заключения договора снизить цену на их машину, в то время как сам автомобиль уже был продан. По версии следствия, всю эту разницу от стоимости машины бизнесмен забирал себе. Затем же коммерсант и вовсе перестал отдавать своим клиентам деньги за проданные машины.



По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в результате действий бизнесмена пострадали 135 клиентов, которые лишились более 50 млн руб. Деньги коммерсант тратил на покупку машин люкс-класса, аренду дорого жилья и поездки на курорт.



В отношении владельца коммерческой организации возбуждено и расследовано уголовное дело сразу по двум уголовным составам — по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и по пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



В настоящее время материалы переданы из полиции в суд для рассмотрения по существу.

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