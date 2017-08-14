Овощи готовы к уборке

В Свердловской области уборочная кампания может начаться раньше на неделю. По словам сельхозпроизводителей, овощи уже напитались влагой и приняли товарный вид. Вместе с тем из-за холодного и дождливого лета картофель у некоторых аграриев пострадал от фитофтороза — грибкового заболевания растений. Борьба с хворью оказалась для части фермеров, да и владельцев подсобных хозяйств слишком затратной, что в конечном итоге может сказаться на урожае.Заморозки, которые пришли на Средний Урал в конце прошлой недели, не нанесли ощутимый урон сельскохозяйственным культурам. По словам заместителя председателя Союза овощеводов Свердловской области Игоря Картузова, «прихватило» лишь свеклу, но и тут обошлось без серьезных потерь.«По картофелю и моркови все устояло, все держится. По свекле ситуация чуть похуже, но заморозки не по всей территории области прошли, поэтому критической ситуации нет», — отметил он.Как отмечают сельхозпроизводители, по большому счету погода в этом году оказалась благоприятной для урожая овощей и зерна. Основную проблему вызывала заготовка сена, которое не могло просохнуть из-за постоянных дождей.«В принципе, по планам и на зерно, и на картофель все нормально. Сено до сих пор заготавливают, потому что погода на две недели запаздывает. Вода была, овощи уже набрали товарный вид, так что это только нам на руку», — рассказал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.В итоге при благоприятной погоде сельхозпроизводители начнут уборку овощей раньше, отметил Игорь Картузов.«Уборка будет ранняя, все начнут убирать раньше недели на две, числа 20 августа, не позже. Урожаи будут высокие, сейчас все зависит от погоды — насколько осень позволит убрать. Качество урожая по овощам тоже, в принципе, высокое. Мы прогнозируем период низкой цены до первой непогоды», — прокомментировал представитель Союза овощеводов.По предварительному прогнозу Уральского УГМС, с погодой аграриям повезет. За исключением последних чисел августа, когда в регион снова могут вернуться заморозки.«Действительно, на этой неделе погода ждет теплая, температура воздуха днем до 22-24 градусов. Но местами возможны кратковременные осадки. Такая погода сохранится до 24 числа, то есть до середины следующей недели. По предварительному прогнозу, 25-26 августа ждет кратковременное похолодание с дождями. Там температура воздуха ночью понизится где-то до 3-8 градусов, днем — до 13-15 градусов. Затем 27-28 августа ждет небольшое повышение, а в конце месяца — 29-30 числа — опять холодная погода, возможны заморозки. То есть более глубокое похолодание будет», — поделилась заместитель начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Елена Ильина.По ее словам, заморозки в конце месяца не помешают аграриям в уборке урожая.«Для уборки погода будет благоприятной. Если выкопают картофель и не увезут с полей, то для него могут быть какие-то последствия. А так, морковь еще рано будет убирать, свеклу обычно тоже еще не убирают в это время», — пояснила представитель Гидрометцентра.Отметим, что это не единственный фактор, который может повлиять на объем и качество урожая картофеля. Из-за холодной и дождливой погоды в этом году картофель поразил фитофтороз — грибковое заболевание растений. По словам Владимира Шашкина, за сезон обрабатывать от него посадки пришлось несколько раз.«С картошкой есть небольшая проблема. У тех, кто обрабатывал, фитофтороза нет. У кого-то денежек не хватило на препараты — мы в этом году по три, по четыре раза обрабатывали. Это все дожди и холодная погода, росы ночные», — пояснил председатель Союза фермеров.При этом больше всего от фитофтороза может пострадать урожай в личных подсобных хозяйствах. Их владельцы, как правило, меньше озабочены проверкой семенного материала по сравнению с фермерами или сельхозорганизациями. Поэтому и появление фитофтороза на таких полях более вероятно. Между тем в регионе на долю населения в общем объеме урожая картофеля приходится около 70%. В случае, если хозяйства населения ждет неурожай по этой культуре, Средний Урал может столкнуться с дефицитом главного овоща.