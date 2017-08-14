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В России создадут спецкомиссию для помощи проблемным ипотечникам

УрБК, Москва, 14.08.2017. До 1 сентября в России создадут межведомственную комиссию по принятию решений о возмещении убытков кредиторам по ипотечным жилищным кредитам. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.



«Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 1 сентября 2017 года создать межведомственную комиссию по принятию решений о возмещении кредиторам по ипотечным жилищным кредитам, а также утвердить положение об указанной комиссии, состав и порядок ее работы», — говорится в сообщении.



Отметим, что госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года. Срок программы истек 31 мая 2017 года. В конце июля глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении на эту программу еще 2 млрд руб. из резервного фонда правительства в качестве взноса в уставный капитал АИЖК. Распоряжаться средства будет специальная комиссия, состоящая из чиновников и экспертов.

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