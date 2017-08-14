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Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие почтовых марок в отделениях «Почты России»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В Екатеринбурге в отделениях Управления ФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России» невозможно купить почтовые марки. Об этом сообщают жители уральской столицы в соцсетях.



В управлении подтвердили, что нехватка марок действительно наблюдалась в Екатеринбурге, и на данный момент эта проблема решается.



«УФПС Свердловской области сообщает, что в настоящее время в Екатеринбургский почтамт поступили марки разного номинала в полном объеме, сейчас идет распределение марочной продукции по отделениям связи», — пояснили УрБК в пресс-службе ведомства.

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