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Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие почтовых марок в отделениях «Почты России»
14 август 2017 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В Екатеринбурге в отделениях Управления ФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России» невозможно купить почтовые марки. Об этом сообщают жители уральской столицы в соцсетях.
В управлении подтвердили, что нехватка марок действительно наблюдалась в Екатеринбурге, и на данный момент эта проблема решается.
«УФПС Свердловской области сообщает, что в настоящее время в Екатеринбургский почтамт поступили марки разного номинала в полном объеме, сейчас идет распределение марочной продукции по отделениям связи», — пояснили УрБК в пресс-службе ведомства.
В управлении подтвердили, что нехватка марок действительно наблюдалась в Екатеринбурге, и на данный момент эта проблема решается.
«УФПС Свердловской области сообщает, что в настоящее время в Екатеринбургский почтамт поступили марки разного номинала в полном объеме, сейчас идет распределение марочной продукции по отделениям связи», — пояснили УрБК в пресс-службе ведомства.
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