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Официальный курс долл. США снизился на 38 коп., евро — на 8 коп.
14 август 2017 (15:31)
УрБК, Москва, 14.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 августа. Курс долл. США снизился на 38,83 коп., до 59,8 руб. Курс евро — на 8,57 коп., до 70,66 руб.
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