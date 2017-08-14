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На шахте «Есаульская» ЕВРАЗа ввели в промышленную эксплуатацию лаву 26-18 бис
14 август 2017 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. На шахте «Есаульская» «Распадской угольной компании» (одно из подразделений ЕВРАЗа) ввели в промышленную эксплуатацию лаву 26-18 бис. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.
Запасы выемочного участка составляют 820 тыс. т коксующего угля ценной марки Ж. В ходе подготовки лавы пройдено и восстановлено 3 км горных выработок, проведен комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Отработка запасов ведется на глубине более 400 м. Безопасность угледобычи обеспечивается применением дегазации в купол обрушения угольного пласта.
«Добычу угля на новом выемочном участке ведет один из лучших очистных коллективов «Распадской угольной компании» — бригада Олега Басманова (участок № 1, начальник участка — Андрей Осипов). Ежемесячно шахтеры планируют выдавать на-гора порядка 120 тыс. т угля», — говорится в сообщении.
Уголь «Есаульской» поступает на переработку на центральные обогатительные фабрики «Кузнецкая» и «Абашевская». Его используют в процессе изготовления шихты для производства угольного концентрата марки ГЖ+Ж. Основной потребитель концентрата — металлургические комбинаты ЕВРАЗа.
Шахта «Есаульская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
Запасы выемочного участка составляют 820 тыс. т коксующего угля ценной марки Ж. В ходе подготовки лавы пройдено и восстановлено 3 км горных выработок, проведен комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Отработка запасов ведется на глубине более 400 м. Безопасность угледобычи обеспечивается применением дегазации в купол обрушения угольного пласта.
«Добычу угля на новом выемочном участке ведет один из лучших очистных коллективов «Распадской угольной компании» — бригада Олега Басманова (участок № 1, начальник участка — Андрей Осипов). Ежемесячно шахтеры планируют выдавать на-гора порядка 120 тыс. т угля», — говорится в сообщении.
Уголь «Есаульской» поступает на переработку на центральные обогатительные фабрики «Кузнецкая» и «Абашевская». Его используют в процессе изготовления шихты для производства угольного концентрата марки ГЖ+Ж. Основной потребитель концентрата — металлургические комбинаты ЕВРАЗа.
Шахта «Есаульская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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