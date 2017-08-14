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В Нижнем Тагиле директор компании «Строймаш» предстанет перед судом за невыплату зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Строймаш» в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года директор ООО «Строймаш» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы 20 работникам предприятия на сумму свыше 1,2 млн руб.



В указанный период денежные средства предприятия были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды, не связанные с оплатой труда и иными установленными законом выплатами.



После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.



Санкция указанной статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания лишение свободы на срок до 3 лет.

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