Новости дня
В Нижнем Тагиле директор компании «Строймаш» предстанет перед судом за невыплату зарплаты
14 август 2017 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Строймаш» в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года директор ООО «Строймаш» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы 20 работникам предприятия на сумму свыше 1,2 млн руб.
В указанный период денежные средства предприятия были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды, не связанные с оплатой труда и иными установленными законом выплатами.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
Санкция указанной статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания лишение свободы на срок до 3 лет.
По версии следствия, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года директор ООО «Строймаш» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы 20 работникам предприятия на сумму свыше 1,2 млн руб.
В указанный период денежные средства предприятия были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды, не связанные с оплатой труда и иными установленными законом выплатами.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
Санкция указанной статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания лишение свободы на срок до 3 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Директора «Северского завода КБК» будут судить за задержку зарплаты в размере 7 млн рублей
- Директор предприятия в Краснотурьинске обвиняется в умышленной невыплате зарплаты
- Директор ООО «Завод профильных изделий» предстанет перед судом за невыплату зарплаты
- В отношении директора ООО «Управляющая компания «Абилити лайф» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам
- Уголовное дело против директора ООО «Ураллеспром», уличенного в невыплате заработной платы работникам, направлено в суд
Loading...