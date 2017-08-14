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Россияне считают самыми значимыми для страны проблемами низкие зарплаты и уровень жизни

УрБК, Москва, 14.08.2017. В рейтинге наиболее значимых в России проблем первое место занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом: в июле их указали 24% россиян (против 18% в январе текущего года и 14% в июле прошлого). Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на данные собственного исследования.



Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики (в начале года — 16%). В топ-3 проблем вошла социальная политика: 18% в июле (год назад эта доля была вдвое меньше — 9%). Актуальность проблем сферы здравоохранения также остается высокой: по данным последнего опроса, эта тема волнует 17% граждан (в январе показатель был на том же уровне, в июле 2016-го он составлял 10%).



По теме безработицы с начала года показатель не демонстрировал резких взлетов или падений (колебания в пределах 12-16%), по последним данным эту проблему назвали в числе основных 14% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблем в сфере образования (с января по июль колебания в пределах 10-14%, в июле — 12%).



Около 10% респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии (12%), инфляцию (10% в июле 2017 года, год назад — 12%, два года назад — 20%), коррупцию (10%), ЖКХ (8%).



«На сегодняшний день наиболее острая тема — проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему — социальной поддержки. Эти данные дополняют картину, контуры которой видны в других наших опросах: по сравнению с 2014 годом доля бедных удвоилась, а главным страхом остается рост цен», — поясняет руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

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