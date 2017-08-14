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Томинский ГОК приобрел экипировку для участия сборной Сосновского района в спартакиаде

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Томинский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу «Русская медная компания») приобрел для сборной команды Сосновского района Челябинской области комплект спортивной формы для участия в областной сельской спартакиаде «Золотой колос-2017». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Торжественная церемония передачи формы прошла 12 августа в День физкультурника в селе Кременкуль. В церемонии участвовали министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, глава Сосновского района Евгений Ваганов и советник президента Русской медной компании, депутат Законодательного собрания области Анатолий Еремин.



В набор спортивной формы, закупленной Томинским ГОКом для сборной района, вошли спортивный костюм, футболка, шорты, утепленный жилет, ветрозащитная куртка и кепка. Всего приобретено 30 комплектов для мужчин женщин.



25 августа в Аргаяше команде Сосновского района предстоит выступать в финале сельских спортивных игр «Золотой колос». Спортсмены примут участие в состязаниях по футболу, легкой атлетике и армрестлингу.



Напомним, игры проводятся среди 22 муниципальных образований Челябинской области по 20 видам спорта. Среди них — самбо, футбол, дзюдо, волейбол, гиревой спорт, стрельба. В течение летних месяцев проходят отборочные этапы по отдельным видам, в конце августа традиционно — финал.

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