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Возбуждено уголовное дело в связи с размещением отходов на территории памятника природы «Белоярский сосновый бор»
14 август 2017 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила несанкционированное размещение отходов производства и потребления в границах особо охраняемой природной территории областного значения — ботанического памятника природы «Белоярский сосновый бор».
Основанием для проверки послужило обращение гражданина о незаконном размещении свалок в районе пос. Белоярский.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что участок территории памятника природы, где размещены отходы, предоставлен в аренду ООО «Пилотех». Однако коммерческая организация не обеспечила надлежащий контроль за арендованным участком. Ущерб от захламления территории ботанического памятника природы превысил 1,3 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, несанкционированное размещение отходов было выявлено и на территории пос. Белоярский.
С целью устранения нарушений законодательства об охране окружающей среды прокуратура направила в Белоярский районный суд исковые заявления о понуждении ООО «Пилотех» и органов местного самоуправления к ликвидации несанкционированного размещения отходов.
Материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба».
Основанием для проверки послужило обращение гражданина о незаконном размещении свалок в районе пос. Белоярский.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что участок территории памятника природы, где размещены отходы, предоставлен в аренду ООО «Пилотех». Однако коммерческая организация не обеспечила надлежащий контроль за арендованным участком. Ущерб от захламления территории ботанического памятника природы превысил 1,3 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, несанкционированное размещение отходов было выявлено и на территории пос. Белоярский.
С целью устранения нарушений законодательства об охране окружающей среды прокуратура направила в Белоярский районный суд исковые заявления о понуждении ООО «Пилотех» и органов местного самоуправления к ликвидации несанкционированного размещения отходов.
Материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба».
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