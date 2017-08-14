Дайджест

В Буркина-Фасо исламисты напали на ресторан

14 август 2017 (13:30)

Жертвами нападения на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения. Об этом агентству Associated Press сообщил министр связи страны Реми Данджину.

Трое террористов подъехали к фешенебельному ресторану Aziz Istanbul в столице страны Уагудугу, после чего открыли огонь по посетителям. Среди погибших есть иностранцы — сообщается как минимум об одном гражданине Франции.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

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