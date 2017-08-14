Дайджест

В Буркина-Фасо исламисты напали на ресторан

Жертвами нападения на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения. Об этом агентству Associated Press сообщил министр связи страны Реми Данджину.



Трое террористов подъехали к фешенебельному ресторану Aziz Istanbul в столице страны Уагудугу, после чего открыли огонь по посетителям. Среди погибших есть иностранцы — сообщается как минимум об одном гражданине Франции.



Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: