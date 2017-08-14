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На Украине могут продать киностудию имени Довженко

Минэкономразвития Украины планирует выставить на продажу ряд культурных объектов национального уровня, среди которых киностудия имени Довженко и Национальный цирк Украины. Об этом пишет издание «Зеркало недели».



По информации СМИ, всего речь идет о 893 предприятиях. Утверждается, что планы приватизации этих объектов до 2020 года связаны с обязательствами, которые Киев взял на себя в рамках договоренностей с МВФ для выдачи траншей.



Издание поясняет, что «национальный» статус является для многих учреждений культуры «охранной грамотой».

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