Дайджест
На Украине могут продать киностудию имени Довженко
14 август 2017 (13:30)
Минэкономразвития Украины планирует выставить на продажу ряд культурных объектов национального уровня, среди которых киностудия имени Довженко и Национальный цирк Украины. Об этом пишет издание «Зеркало недели».
По информации СМИ, всего речь идет о 893 предприятиях. Утверждается, что планы приватизации этих объектов до 2020 года связаны с обязательствами, которые Киев взял на себя в рамках договоренностей с МВФ для выдачи траншей.
Издание поясняет, что «национальный» статус является для многих учреждений культуры «охранной грамотой».
По информации СМИ, всего речь идет о 893 предприятиях. Утверждается, что планы приватизации этих объектов до 2020 года связаны с обязательствами, которые Киев взял на себя в рамках договоренностей с МВФ для выдачи траншей.
Издание поясняет, что «национальный» статус является для многих учреждений культуры «охранной грамотой».
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