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В Свердловской области наблюдается дефицит складов класса «А»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Уровень загрузки существующих складов класса «А» в Свердловской области составляет более 95%. Об этом говорится в исследовании Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).



«На рынке складской недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области наблюдается дефицит площадей класса «А». Несмотря на растущие в последние годы темпы ввода складской недвижимости, уровень загрузки существующих складов класса «А» составляет больше 95%, а площади в новых строящихся объектах выкупаются ещё на стадии разработки котлована», — сообщил гендиректор КРСУ Сергей Киселев.



Наиболее активно спрос растет на складские помещения классов «А» и «В» в пределах ЕКАД. Самый большой спрос исходит от продуктового ритейла, но крупные сети предпочитают сами строить складские центры.

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