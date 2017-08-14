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В Свердловской области наблюдается дефицит складов класса «А»
14 август 2017 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Уровень загрузки существующих складов класса «А» в Свердловской области составляет более 95%. Об этом говорится в исследовании Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).
«На рынке складской недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области наблюдается дефицит площадей класса «А». Несмотря на растущие в последние годы темпы ввода складской недвижимости, уровень загрузки существующих складов класса «А» составляет больше 95%, а площади в новых строящихся объектах выкупаются ещё на стадии разработки котлована», — сообщил гендиректор КРСУ Сергей Киселев.
Наиболее активно спрос растет на складские помещения классов «А» и «В» в пределах ЕКАД. Самый большой спрос исходит от продуктового ритейла, но крупные сети предпочитают сами строить складские центры.
«На рынке складской недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области наблюдается дефицит площадей класса «А». Несмотря на растущие в последние годы темпы ввода складской недвижимости, уровень загрузки существующих складов класса «А» составляет больше 95%, а площади в новых строящихся объектах выкупаются ещё на стадии разработки котлована», — сообщил гендиректор КРСУ Сергей Киселев.
Наиболее активно спрос растет на складские помещения классов «А» и «В» в пределах ЕКАД. Самый большой спрос исходит от продуктового ритейла, но крупные сети предпочитают сами строить складские центры.
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